«Было обидно, что все от меня уходят». Александр Логинов — о самой сложной гонке в сезоне

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, насколько тяжело ему было выступать на этапе Кубка мира в Оберхофе, после того как у него умер отец.
«Самая сложная гонка в сезоне? Возможно, все гонки в Оберхофе. Для меня выйти на подъёме и понимать, что все спортсмены от тебя уходят, — это очень сильно бьёт по голове. Мне было обидно, пришлось пропускать масс-старт, чтобы выбраться из этой ямы.
Где взять эмоции, когда уходит человек, с которым была такая связь? Отец любил биатлон, мы в детстве вместе смотрели. Уверен, он хотел бы, чтобы я не бросал это дело и двигался вперёд. Знаю это на чир процентов, мы много разговаривали об этом с дедом. Он тоже много говорил, что главное не бросать это дело, так как отцу было бы приятно. И меня это мотивирует в любом случае. Семья помогала в этой ситуации, друзья, все близкие люди. Хочу сказать им спасибо, буду стараться их не подводить», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
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