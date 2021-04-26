Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону в составе сборной России по биатлону
Российский биатлонист Карим Халили будет готовиться к олимпийскому сезону в составе национальной сборной под руководством старшего тренера мужской команды Юрия Каминского.
Перед сезоном-2020/2021 Халили проходил основную часть подготовки вместе с лыжниками сборной России в группе, которой руководит тренер Егор Сорин. Сотрудничество Сорина и Халили началось летом 2019 года.
«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Халили выиграл бронзу чемпионата мира в составе мужской эстафеты. Эта медаль стала единственной для сборной на первенстве планеты. Также Карим двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Легков: Халили хотел бы дальше тренироваться у Сорина, но там очень непростая ситуация
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