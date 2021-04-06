Легков: Халили хотел бы дальше тренироваться у Сорина, но там очень непростая ситуация

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от прошедшего в Ханты-Мансийске чемпионата России по биатлону.

«Ситуацию у биатлонистов, которые параллельно проводили чемпионат России в Ханты-Мансийске, мне оценивать сложно, потому что для этого надо, что называется, вариться внутри. Если оценивать работу пришедшего из лыжных гонок старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского, то, если я не ошибаюсь, он плотно работал с Эдуардом Латыповым, который как раз показывает хорошие результаты. Возможно, стоит дать Каминскому карт-бланш, специалист он хороший. Но это решать руководству биатлона. Считаю, что когда лыжники и биатлонисты работают вместе, это хорошо. Хотя подготовка у них немного разная, ведь биатлонистам ещё нужно стрелять.



Тот же Карим Халили, насколько я знаю, хотел бы и дальше тренироваться у Егора Сорина, но там очень непростая ситуация. Лето закончится, начнётся этап активной подготовки к сезону, и Егор уже не сможет так плотно отслеживать состояние Халили. А ведь совсем скоро Олимпийские игры. Поэтому Кариму нужно как можно скорее определяться с тренером и верить в него. Потому что вера в тренера — это 50% успеха. Надеюсь, они выберут верную стратегию и найдут возможность подготовиться к сезону без сбоев.



Касательно дискуссий о самоподготовке — на мой взгляд, тренироваться индивидуально очень сложно. Не хочется сравнивать с тем, что было в своё время у нас, но когда спортсмены работают в разных группах, создаётся конкуренция. И это приносило нам результат уже в сборной. Всё равно нужен спарринг, хороший сервис и т.д.» — цитируют Легкова «Известия».