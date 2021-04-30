Российская биатлонистка Тамара Воронина вышла замуж. Её избранником стал биатлонист Алексей Дербушев. Оба — представители Свердловской области.

Церемония бракосочетания прошла сегодня, 30 апреля, на родине Ворониной, в городе Каменск-Уральский.

На свадьбе присутствовали представители сборной России по биатлону, в частности, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко.

Воронина — одна из воспитанниц тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Она является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров в эстафете (2014 год), призёром чемпионата России. Лучший результат Ворониной на Кубке мира — 14-е место в индивидуальной гонке Эстерсунда (Швеция). Он был показан в сезоне-2019/2020.