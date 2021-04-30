Биатлонистка Васильева расплакалась в «Инстаграме». Она получила 10 тыс. рублей за месяц

Российская биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма». Причиной отрицательных эмоций стал размер заработной платы, которую Васильева получила за прошедший месяц. Она составила 10 тыс. рублей.
«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей», — написала Васильева. Также она отметила, что работает по пять с половиной часов, приложив фото показателей активности с электронных часов.
«Может, пойти работать, а как же результат?», «А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?» — добавила Маргарита.
Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.
- 30 апреля 2021
-
19:46
-
14:42
-
08:28
- 29 апреля 2021
-
23:34
-
18:51
-
18:02
-
17:27
-
16:51
-
13:39
-
13:07
-
12:55
-
10:46
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
17:45
-
16:55
-
13:17
-
10:54
-
08:25
-
00:06
- 27 апреля 2021
-
22:44
-
18:51
-
16:40
-
16:22
-
12:44
-
12:16
-
11:17
-
10:51
-
08:20
- 26 апреля 2021
-
22:37
-
21:52
-
20:46
-
17:09
-
15:34
-
15:09
-
14:31