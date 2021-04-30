Биатлонистка Васильева расплакалась в «Инстаграме». Она получила 10 тыс. рублей за месяц

Российская биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма». Причиной отрицательных эмоций стал размер заработной платы, которую Васильева получила за прошедший месяц. Она составила 10 тыс. рублей.

«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей», — написала Васильева. Также она отметила, что работает по пять с половиной часов, приложив фото показателей активности с электронных часов.

«Может, пойти работать, а как же результат?», «А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?» — добавила Маргарита.

Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.