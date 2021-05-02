Юлия Джима: шведы как отдельная нация. На трассе они считают себя правыми, а остальных нет

Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о столкновении со шведкой Ханной Эберг во время выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), в результате которого она упала.



«Это было неожиданно. Ни одна девушка не знает, что у другой на уме, поэтому я всегда стараюсь держать расстояние во время гонки, потому что не могу просчитать следующий шаг человека.

Если у мальчиков как-то можно предугадать, что они сейчас будут делать, то у девочек — нет! Тренеры мне всегда говорят «подъедь, встань в спину», и это понятно, ведь сопротивление ветра будет меньше. Но я всегда со спуска всех отпускаю, потому что именно там бывает много падений.

А в тот раз еду и понимаю, что вся элита со мной, думаю, ну, четвёртый круг как-никак, нужно подтянуться. В общем, решила сесть за Эберг, но не ждала, что она «раскинет» свои палки со спуска. Все спортсмены, когда спускаются в стойке, фиксируют палки, они не находятся в свободном плавании, поэтому я даже не могла представить, что такое возможно.

Вижу, Ханна берёт по дальнему радиусу, я решила пойти с ближнего, чтобы после этого опять стать за ней. Начала накатывать, подумала, что здесь мы сейчас и разминёмся, но нет, эти раскиданные палки начали сами по себе хаотично двигаться, и одна из них попала мне под лыжу. Этого я не ожидала и ничего не могла сделать, ведь мы ехали на скорости. Пыталась как-то устоять, но не получилось.

Извинилась ли она после гонки? Нет, она не извинилась. Хотя, честно говоря, в таких ситуациях всегда все подходят. У меня было очень много подобных неоднозначных ситуаций с другими биатлонистками, но мы всегда после финиша всё решали обоюдно и дипломатично.

Для меня шведы вообще несколько отдельная нация в этом плане. Почему-то на трассе они всегда считают себя правыми, а всех остальных — нет. Но я их не осуждаю за это», — приводит слова Джимы Xsport.ua.