Динара Алимбекова показала видео с отдыха в горах и на пляже

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост на тему разных видов отдыха. Спортсменка показала видео с отдыха в горах и на море.

«Горы и море — такой отпуск мне по душе. Где бы вы хотели сейчас оказаться? Я бы вернулась на снежок в Австрию», — написала Алимбекова.

Видео доступно в «инстаграме» Динары Алимбековой

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.



В завершившемся сезоне-2020/2021 Динара стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.