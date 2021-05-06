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Бё: если симуляторы высотных условий разрешены иностранцам, то их должны разрешить и нам

Бё: если симуляторы высотных условий разрешены иностранцам, то их должны разрешить и нам
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал инициативу правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии отменить действующий в стране запрет на использование симуляторов высотных условий.

«Здорово, что этот вопрос обсудили. Его важность признали сейчас, когда все мы оказались в условиях пандемии. Ведь в настоящее время так сложно планировать какие-либо поездки за границу.

Я считаю, если симуляторы высотных условий разрешены иностранцам, то и мы должны иметь возможность ими пользоваться. Однако это ещё не означает, что мы станем сильнее от их применения. Возможно, что старая добрая норвежская модель даже лучше. Но каждый, я полагаю, должен иметь возможность разобраться в этом самостоятельно», — приводит слова Бё ABC Nyheter.

В Федерации лыжных видов спорта Норвегии поддержали отмену запрета на симуляторы высоты
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