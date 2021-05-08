Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Жаклен и Гигона провели совместную велотренировку в горах с Мартеном Фуркадом

Жаклен и Гигона провели совместную велотренировку в горах с Мартеном Фуркадом
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Французские биатлонисты Эмильен Жаклен и Антонин Гигона провели совместную велотренировку в горной местности с пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте соотечественником Мартеном Фуркадом.

Об этом стало известно из «инстаграмов» биатлонистов, в частности, Фуркад выложил отдельную публикацию с впечатляющими снимками.

Пост доступен в «инстаграме» Мартена Фуркада.

«Тоскана. День второй. Друзья, велосипед как повод и дни для веселья и открытия волшебных мест, поедания мороженого, кофе и, конечно, для преодоления километров», — написал 32-летний Фуркад в описании к посту.

Напомним, Фуркад завершил карьеру в марте 2020 года. Он по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

Книги Мартена Фуркада стали лидерами продаж во Франции за последние пять лет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021