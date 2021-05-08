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Жаклен и Гигона провели совместную велотренировку в горах с Мартеном Фуркадом

Французские биатлонисты Эмильен Жаклен и Антонин Гигона провели совместную велотренировку в горной местности с пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, семикратным обладателем Кубка мира в общем зачёте соотечественником Мартеном Фуркадом.

Об этом стало известно из «инстаграмов» биатлонистов, в частности, Фуркад выложил отдельную публикацию с впечатляющими снимками.

Пост доступен в «инстаграме» Мартена Фуркада.

«Тоскана. День второй. Друзья, велосипед как повод и дни для веселья и открытия волшебных мест, поедания мороженого, кофе и, конечно, для преодоления километров», — написал 32-летний Фуркад в описании к посту.

Напомним, Фуркад завершил карьеру в марте 2020 года. Он по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.