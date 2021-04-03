Книги Мартена Фуркада стали лидерами продаж во Франции за последние пять лет

Книги французского биатлониста Мартена Фуркада занимают лидирующие позиции по продажам экземпляров во Франции среди произведений на спортивную тематику за последние пять лет. Об этом сообщило издание Nordicmag.
Произведения «Моя мечта о золоте и снеге» (2017) и «Последний круг» (2020), написанные Фуркадом в соавторстве с журналистом Жаном Иссартелем, были распроданы тиражом в более 100 тыс. экземпляров во Франции, России, Норвегии, Чехии, Германии и Эстонии.
Напомним, в марте 2020-го титулованный француз объявил о завершении карьеры.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.
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