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Книги Мартена Фуркада стали лидерами продаж во Франции за последние пять лет

Книги Мартена Фуркада стали лидерами продаж во Франции за последние пять лет
Биатлон / Кубок мира 0
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Книги французского биатлониста Мартена Фуркада занимают лидирующие позиции по продажам экземпляров во Франции среди произведений на спортивную тематику за последние пять лет. Об этом сообщило издание Nordicmag.

Произведения «Моя мечта о золоте и снеге» (2017) и «Последний круг» (2020), написанные Фуркадом в соавторстве с журналистом Жаном Иссартелем, были распроданы тиражом в более 100 тыс. экземпляров во Франции, России, Норвегии, Чехии, Германии и Эстонии.

Напомним, в марте 2020-го титулованный француз объявил о завершении карьеры.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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