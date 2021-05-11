Франциска Пройс: первые выстрелы нового сезона сделаны
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, ставшая третьей в итоговом зачёте Кубка мира сезона 2020-2021 среди женщин, начала подготовку к грядущему олимпийскому сезону.
Об этом немка сообщила в «Инстаграме», выложив фото со стрельбища, где она выполняет стрельбу из положения лёжа. Тренировки Пройс проводит в биатлонном комплексе Рупольдинга (Германия).
Публикация доступна в «инстаграме» Франциски Пройс.
«Первые выстрелы нового сезона сделаны», — написала Пройс в описании к посту.
27-летняя Пройс — чемпионка мира 2015 года в женской эстафете. На чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения) также в эстафете она вместе со сборной Германии завоевала серебряные медали, победу одержала сборная Норвегии, третье место заняли украинки.
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