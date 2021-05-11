Васильев: Малышко целый год не мог выздороветь. Травма ноги никак не лечится

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о состоянии здоровья биатлониста Дмитрия Малышко. В сезоне-2020/2021 34-летний Малышко не выступал за сборную России, из-за травмы ноги он пропустил чемпионат России в апреле.

«Он, конечно, не объявлял о своём завершении (карьеры. — Прим. «Чемпионата»), поэтому надежда остаётся. Однако у него есть травма ноги, которая никак не лечится.

Все решения принимает спортсмен. В этом смысле у меня нет никакой дополнительной информации. Дмитрий, к сожалению, целый год не мог никак выздороветь», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете.