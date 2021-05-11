Драчёв: нет слов, чтобы выразить всю горечь и боль от произошедшего в казанской школе

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв отреагировал на трагедию, произошедшую сегодня, 11 мая, в Казани. Утром стало известно о стрельбе в гимназии №175, в результате которой погибли семь учеников, учительница английского языка и женщина-работник, ещё 21 человек ранен. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.



«Нет слов, чтобы описать ужас, произошедший сегодня в казанской школе. Нет слов, чтобы выразить всю горечь и боль от этих страшных вестей. Погибли учителя, погибли дети. Шокирующая трагедия, которую вряд ли можно было предвидеть, но точно можно было предотвратить. Печальные выводы ещё придётся сделать, но сейчас мы со всей страной оплакиваем невинных жертв и выражаем глубочайшие соболезнования их семьям», — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

ОКР выразил соболезнования родным и близким жертв нападения на школу в Казани