«Как же приятно вновь встать на лыжи». Елисеев показал фото со сбора в Болгарии
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от первого тренировочного сбора в группе старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Тренировки проходят в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен.
Елисеев опубликовал в «Инстаграме» снимок, на котором запечатлён другой биатлонист группы Каминского – Антон Бабиков.
Под руководством Каминского также тренируются Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.
Публикация доступна в «инстаграме» Матвея Елисеева.
«Горы сохранили снег – это огромный подарок для наших тренировок! Как же приятно вновь встать на красные лыжи. Антон нашёл себе нового друга», — написал Елисеев в описании к посту.
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