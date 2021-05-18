«Как же приятно вновь встать на лыжи». Елисеев показал фото со сбора в Болгарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от первого тренировочного сбора в группе старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Тренировки проходят в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен.

Елисеев опубликовал в «Инстаграме» снимок, на котором запечатлён другой биатлонист группы Каминского – Антон Бабиков.

Под руководством Каминского также тренируются Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.

Публикация доступна в «инстаграме» Матвея Елисеева.

«Горы сохранили снег – это огромный подарок для наших тренировок! Как же приятно вновь встать на красные лыжи. Антон нашёл себе нового друга», — написал Елисеев в описании к посту.