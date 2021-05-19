Украинские биатлонистки вакцинировалась от коронавируса

Женская сборная Украины по биатлону сделала первую прививку от ковида. Вакцинация прошла на базе учебно-спортивного центра «Конча-Заспа» перед началом первого тренировочного сбора в Яворове, Львовской области, сообщает Xsport.ua.

11 мая первыми вакцинирование прошли Елена Пидгрушная, Ирина Петренко и Надежда Белкина. Также первую дозу вакцины получили тренеры и обслуживающий персонал команды. Вторую дозу команда планирует получить после окончания сбора.

18 мая Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Екатерина Бех, Анна Кривонос и Надежда Белкина начали предсезонную подготовку. Ольга Абрамова, которая находится в декретном отпуске, присоединится к сборной позднее. Дарья Блашко и сестры Семеренко будут готовиться отдельно от команды с личными тренерами.

Мужская сборная Украины первую дозу вакцины получит 25 мая, так как их сбор в Сянках начнётся чуть позже, 29 мая.