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Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2021/2022

Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2021/2022
Виталий Весёлый
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Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на подготовку к сезону-2021/2022.

Состав сборной Франции. Мужчины

Команда А:

Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Команда B:

Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон, Мартен Перрия Буттони, Эрик Перро, Юго Риваль.

Женщины

Команда А:

Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Команда B:

Камиль Бенед, Паула Боте, Эви Бувар, Каролин Коломбо, Софи Шавью, Гилонне Гигонна, Лу Жанмонно Лоран.

Напомним, мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту. Тренерский штаб сборной России по биатлону также огласил окончательный состав на сезон-2021/2022.

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