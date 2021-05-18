Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2021/2022

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на подготовку к сезону-2021/2022.
Состав сборной Франции. Мужчины
Команда А:
Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.
Команда B:
Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон, Мартен Перрия Буттони, Эрик Перро, Юго Риваль.
Женщины
Команда А:
Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.
Команда B:
Камиль Бенед, Паула Боте, Эви Бувар, Каролин Коломбо, Софи Шавью, Гилонне Гигонна, Лу Жанмонно Лоран.
Напомним, мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту. Тренерский штаб сборной России по биатлону также огласил окончательный состав на сезон-2021/2022.
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