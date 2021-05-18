Сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2021/2022

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на подготовку к сезону-2021/2022.



Состав сборной Франции. Мужчины



Команда А:



Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.



Команда B:



Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Себастьян Маон, Мартен Перрия Буттони, Эрик Перро, Юго Риваль.



Женщины

Команда А:

Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.



Команда B:

Камиль Бенед, Паула Боте, Эви Бувар, Каролин Коломбо, Софи Шавью, Гилонне Гигонна, Лу Жанмонно Лоран.



Напомним, мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту. Тренерский штаб сборной России по биатлону также огласил окончательный состав на сезон-2021/2022.