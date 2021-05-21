Самуэльссон – об экоинициативе Вирер: надеюсь, её вертолёт будет чаще оставаться дома

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон высказался о том, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала одним из капитанов команд программы Международного союза биатлонистов (IBU) по борьбе с изменениями климата.

«У некоторых это вызвало вопросы, но я сам не сильно задумывался.

Не знаю, в какое количество деревьев конвертируется полёт на личном вертолёте, но предположу, что в очень большое. Мне кажется, это здорово, что она с нами, и надеюсь, что её вертолёт будет чаще оставаться дома», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Ранее Вирер заявляла, что все расходы по содержанию частного вертолёта взял на себя её личный спонсор.

Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.

В рамках программы IBU болельщики смогут присоединиться к одной из десяти команд, возглавляемых биатлонистами топ-уровня, и отслеживать свою физическую активность посредством фитнес-приложения Active Giving, которое пересчитает пройденные километры или сожжённые калории в деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов. Самуэльссон также возглавил одну из команд.