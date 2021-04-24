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Международный союз биатлонистов запустил программу по борьбе с изменениями климата

Международный союз биатлонистов (IBU) в рамках стратегии устойчивого развития запустил программу по борьбе с изменениями климата.

Болельщики смогут присоединиться к одной из десяти команд, возглавляемых биатлонистами топ-уровня, и отслеживать свою физическую активность посредством фитнес-приложения Active Giving, которое пересчитает пройденные километры или сожжённые калории в деревья, высаживаемые в рамках проекта по восстановлению лесных массивов.

Капитанами команд станут немка Франциска Пройс, американка Сюзан Данкли, итальянка Доротея Вирер, эстонка Регина Оя, украинка Елена Пидгрушная, француз Эмильен Жаклен, норвежец Йоханнес Дале, канадец Жюль Бурнот, швед Себастиан Самуэльссон и словенец Яков Фак.

Старт программы, главной целью которой является посадить 100 тыс. деревьев, запланирован на 1 мая 2021 года.