Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Гореева рассказала, как отец отреагировал на татуировку. Биатлонистка её прятала

Анастасия Гореева рассказала, как отец отреагировал на татуировку. Биатлонистка её прятала
Антон Шебика
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отдыхе на Кубе и о новой татуировке.

«Я отдыхала на Кубе в компании знакомых. На Кубе, потому что всё остальное было закрыто. Мне, в принципе, там очень понравилось, получилось хорошо отдохнуть, перезагрузиться. Было весело, классно.

Новая татуировка у меня давно уже, полтора года. Но я её спрятала, естественно. И на отдыхе она у меня раскрылась. Красивая фотография, грех не выложить. И папа говорит: «Молодец». У меня там просто надпись, находится в районе ребреа, с цветочком. Надпись не буду раскрывать", — сказала Гореева в интервью пресс-службе СБР.

Фото: «Инстаграм» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Новость по теме
Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о танце с партнёршей по юниорской сборной России
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021