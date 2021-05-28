Анастасия Гореева рассказала, как отец отреагировал на татуировку. Биатлонистка её прятала

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала об отдыхе на Кубе и о новой татуировке.

«Я отдыхала на Кубе в компании знакомых. На Кубе, потому что всё остальное было закрыто. Мне, в принципе, там очень понравилось, получилось хорошо отдохнуть, перезагрузиться. Было весело, классно.

Новая татуировка у меня давно уже, полтора года. Но я её спрятала, естественно. И на отдыхе она у меня раскрылась. Красивая фотография, грех не выложить. И папа говорит: «Молодец». У меня там просто надпись, находится в районе ребреа, с цветочком. Надпись не буду раскрывать", — сказала Гореева в интервью пресс-службе СБР.

Фото: «Инстаграм» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).