IBU утвердил переход россиянки Натальи Ушкиной в сборную Румынии
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Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил переход российских биатлонистов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в национальную команду Румынии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в IBU.
«Переход Ушкиной и Шамаева согласован», — сообщил источник.
Дмитрию Шамаеву 25 лет, Наталье Ушкиной 24 года. В юношеском возрасте спортсмены вызывались в сборную, однако на взрослом уровне за национальную команду страны не выступали. На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.
Ранее Александр Сарафанников, муж и тренер Натальи Ушкиной, рассказал, сколько получают победители чемпионата России по биатлону.
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