На сборе российских биатлонистов в Болгарии в первый день лета пошёл снег

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал новое видео со сбора национальной команды в Бельмекене (Болгария). Он показал, что в первый день лета в Бельмекене пошёл снег.

«С первым днём лета! Если бы не снег...» — подписал видео Максимов.

Видео доступно в «инстаграме» Максима Максимова

Состав сборной России на сезон-2021/2022. Мужчины

Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.



Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций.