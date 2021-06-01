На сборе российских биатлонистов в Болгарии в первый день лета пошёл снег

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал новое видео со сбора национальной команды в Бельмекене (Болгария). Он показал, что в первый день лета в Бельмекене пошёл снег.
«С первым днём лета! Если бы не снег...» — подписал видео Максимов.
Видео доступно в «инстаграме» Максима Максимова
Состав сборной России на сезон-2021/2022. Мужчины
Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.
Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций.
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