IBU ввёл частичный запрет на фтор, который вступит в силу с сезона-2021/2022

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь идёт о так называемых фторуглеродах C8. Запрет вступит в силу с сезона-2021/2022.



Все национальные федерации и компании-производители веществ, содержащих воск, аккредитованные для участия в мероприятиях IBU, должны будут подписать специальную декларацию, где они подтвердят своё согласие с новыми правилами. В противном случае они не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой IBU.

Примечательно, что продукты с низким содержанием фтора (C6) по-прежнему могут применяться.

Кроме того, в IBU подчеркнули, что внедрение специального устройства, которое сможет определять присутствие фторсодержащего вещества в смазке для лыж, будет отложено до конца сезона-2021/2022 — требуется больше времени для его тестирования и доработки.