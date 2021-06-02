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Глава СБР Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера

Глава СБР Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера
Александр Насонов
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как функционирует национальная команда без главного тренера. Должность главного тренера национальной команды стала вакантной после того, как с поста по состоянию здоровья ушёл Валерий Польховский.

«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных команд. Вопросами логистики — начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия.

Ведётся ли поиск кандидатов? Официально нет», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Ранее бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич рассказал, зачем биатлонистов национальной команды разделили на группы.

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