Глава СБР Майгуров рассказал, как сборная России по биатлону работает без главного тренера

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как функционирует национальная команда без главного тренера. Должность главного тренера национальной команды стала вакантной после того, как с поста по состоянию здоровья ушёл Валерий Польховский.

«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных команд. Вопросами логистики — начальники команд. Я, в свою очередь, координирую их действия.

Ведётся ли поиск кандидатов? Официально нет», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Ранее бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич рассказал, зачем биатлонистов национальной команды разделили на группы.