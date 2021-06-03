Швед Мартин Понсилуома: в эстафете на ОИ у нас есть все шансы на медаль, я её очень жду

Шведский биатлонист чемпион мира Мартин Понсилуома поделился целями на олимпийский сезон.

«Во-первых, мне хотелось бы значительно увеличить процент попаданий. Стать в целом стабильнее на стрельбище. Я смогу чаще занимать высокие места, если буду стрелять лучше и сохраню прежнюю скорость. Естественно, мне хотелось бы улучшить и скорость, но если стрельба будет немного точнее, я смогу быть в топе во многих гонках.



Моя повседневная жизнь довольно спокойная, но существенно больше людей стали здороваться и поздравлять меня в магазинах и тому подобное. Видно, что наш спорт стал популярнее, и это просто замечательно.



Я заряжен на Олимпиаду и хочу сделать нечто схожее с тем, что сделал на чемпионате мира. Очень хорошо отстрелять. Быть в наилучшей форме. Завоевать медаль очень трудно, но было бы здорово достичь успеха. В эстафете у нас есть все шансы, я её очень жду», — приводит слова Мартина Längd.se.