Анатолий Хованцев: кто захочет работать в детско-юношеском биатлоне за нищенские зарплаты?

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о реформах, которые необходимы отечественному биатлону.
«Нам необходимо выстраивать линию подготовки, начиная от юношеской сборной. От этого никуда не уйти. Сейчас какой-то молодой биатлонист может прийти в основу и заявить, что процесс подготовки его не устраивает.
Люди должны привыкать к системе, тогда переход станет более плавным. Будет единое методическое направление. То, что выработано в Норвегии. Кстати, есть замечательная книга о норвежском биатлоне, которая переведена на русский. Советую всем тренерам и руководству национальной команды её прочесть. Необходимо вынести из этого основные моменты.
Правда, чтобы выработать такую стратегию, необходимо иметь тренеров. А кто захочет работать в детско-юношеском биатлоне за нищенские зарплаты? Тренер, который работает на начальной подготовке, получает в районе 20 тыс. рублей. Чтобы получать больше, ему нужны результаты.
Вся оплата построена на этом. Это задача не для одного года, тут только придётся терпеть. У норвежцев это называется «лестница развития», пусть у нас назовут по-другому, но принцип сделать тот же. У нас пока есть единичные проблески, а должна работать система», – цитирует Хованцева РИА «Новости».
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