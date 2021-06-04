Самуэльссон — о частичном запрете на фтор: читал пресс-релиз IBU 5 раз, но так и не понял

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) ввести запрет на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь идёт о так называемых фторуглеродах C8. Продукты с низким содержанием фтора (C6) по-прежнему могут применяться. Запрет вступит в силу с сезона-2021/2022.
«Я пять раз читал пресс-релиз IBU, но так и не понял, что имеется в виду. Не очень удобно начинать с этого олимпийский сезон. Признаюсь, я надеялся, что все запреты отложат из-за неопределённости, связанной с тестированием. Беспокоюсь ли я, что кто-то может по-прежнему использовать запрещенные продукты? Откровенно говоря, немного.
Если С8 практически не используется, зачем вообще нужен был этот запрет? Его хотят ввести, потому что это якобы правильно, но а будет ли какой-то реальный эффект? У меня пока нет ответа», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
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