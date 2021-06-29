Президент СБР Майгуров оценил решение IBU разрешить логотип в цветах флага России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал новость, что сборная России по биатлону вновь сможет использовать полноцветный логотип СБР, исполненный в цветах флага России, на летнем чемпионате мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.



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«Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться её нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS.

С момента введения ограничений CAS в декабре прошлого года мы находились в постоянном диалоге с Международным союзом биатлонистов по поводу возвращения нашего трёхцветного логотипа. Я очень рад, что Исполком IBU услышал наши аргументы и ещё до рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде посчитал возможным изменить своё первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент – от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.