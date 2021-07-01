У Симона Дестье и Селии Эмонье родился первенец

Французские 29-летние биатлонисты Селия Эмонье и Симон Дестье стали родителями. Симон опубликовал фотографию с младенцем в своём «инстаграме».

«Когда жизнь принимает другие масштабы», — подписал фото с малышом молодой отец.

В комментариях коллега по сборной Мартен Фуркад написал: «Слишком мило». Антонен Гигонна пошутил: «Он храпит, как ты?» Также в комментариях спортсмена поздравили немецкий биатлонист Эрик Лессер, норвежцы Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Бё.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Симона Дестье.

Селия Эмонье завершила спортивную карьеру в 2020 году. Она является бронзовым призёром чемпионата мира в составе эстафеты. Симон Дестье является олимпийским чемпионом 2018 года, победителем и двукратным призёром чемпионатов мира.