В IBU объяснили, почему Евгении Павловой запретили надевать винтовку необычным способом

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили, что запрет россиянке Евгении Павловой надевать винтовку особым образом обусловлен правилами техники безопасности.

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«Судьи и официальные лица IBU сообщили Павловой, что такой способ обращения с винтовкой не соответствует правилам техники безопасности на соревнованиях IBU и правилам соревнований», — приводит слова представителя пресс-службы IBU ТАСС.

Ранее Павлова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором надевает винтовку после стрельбы, поворачивая её вокруг оси, перед тем как закинуть на спину. Биатлонистка рассказала, что уже два месяца переучивается надевать винтовку.

Павлова является двукратной чемпионкой Европы. По итогам сезона-2018/2019 IBU признал Евгению лучшим новичком.