Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Павлова намекнула, что отказалась от необычного способа надевать винтовку

Павлова намекнула, что отказалась от необычного способа надевать винтовку
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Евгения Павлова выложила фото в «сториз» своего «инстаграма», в котором намекнула подписчикам о том, что отныне будет по-другому надевать винтовку после огневого рубежа.

«Попрощаемся. Больше такого не увидим», — написала Павлова.

Евгения Павлова является участницей двух юниорских чемпионатов мира. В 2012 году она приняла участие в чемпионате мира среди юниоров в Контиолахти, где вместе с Анной Костромкиной и Екатериной Муралеевой заняла 4-е место. На чемпионате 2014 года завоевала золото в спринте и серебро в эстафете.

В основном составе сборной России Павлова дебютировала в сезоне-2018/2019.

В первой гонке 2021 года — в спринте Оберхофа — заняла 6-е место, впервые в карьере попав в цветочную церемонию. Во всём сезоне-2020/2021 27-летняя Евгения Павлова выступила на всех этапах Кубка мира по биатлону. Спортсменка, заработавшая 208 очков, заняла 35-е место в личном зачёте.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021