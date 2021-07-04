Павлова намекнула, что отказалась от необычного способа надевать винтовку

Российская биатлонистка Евгения Павлова выложила фото в «сториз» своего «инстаграма», в котором намекнула подписчикам о том, что отныне будет по-другому надевать винтовку после огневого рубежа.
«Попрощаемся. Больше такого не увидим», — написала Павлова.
Евгения Павлова является участницей двух юниорских чемпионатов мира. В 2012 году она приняла участие в чемпионате мира среди юниоров в Контиолахти, где вместе с Анной Костромкиной и Екатериной Муралеевой заняла 4-е место. На чемпионате 2014 года завоевала золото в спринте и серебро в эстафете.
В основном составе сборной России Павлова дебютировала в сезоне-2018/2019.
В первой гонке 2021 года — в спринте Оберхофа — заняла 6-е место, впервые в карьере попав в цветочную церемонию. Во всём сезоне-2020/2021 27-летняя Евгения Павлова выступила на всех этапах Кубка мира по биатлону. Спортсменка, заработавшая 208 очков, заняла 35-е место в личном зачёте.
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