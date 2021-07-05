Васильев отреагировал на решение IBU в отношении Буртасовой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что в запрете россиянке Евгении Буртасовой (Павловой) особым способом надевать винтовку после стрельбы нет антироссийского заговора.
«Не думаю, что это тот самый случай, потому что активная фаза прошла. Сейчас тяжело к нам из-за чего-то докопаться. Нас и так по всем фронтам задушили, скорее всего, уже мы в каждом акценте на нашей команде ищем какой-то подвох.
Это ограничение назревало, потому что Женя так крутила винтовкой… Это не высосано из пальца. Оружие есть оружие, как известно, раз в год и палка стреляет. Об этом ограничении предупреждали, внимательно изучали, и случившееся — это естественное событие.
Другое дело, что ей придётся переучиваться надевать винтовку, но не думаю, что это сложно. Сможет ли она переучиться к началу сезона? Вообще никаких проблем. Она себе усложняла жизнь — на то, как она крутит винтовкой, она ещё больше усилий тратит. Это нужно было сделать давно, даже вне зависимости от того, какое решение принял IBU", — приводит слова Васильева ТАСС.
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