Дмитрий Губерниев иронично ответил Леониду Слуцкому на предложение о совместной работе

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на предложение тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о совместной работе на биатлонных гонках.
«Спасибо, дорогой Леонид Слуцкий! С удовольствием с Вами прокомментирую биатлонную гонку! Взамен с большой радостью вместе с Вами поруковожу «Рубином» в матче РПЛ! Вести игру на тренерской скамейке тоже можно вдвоём!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев оценил работу Слуцкого в качестве комментатора на матче-открытии Евро-2020 между сборными Италии и Турции. «Слуцкий, кстати, очень здорово отработал на Первом канале!!! Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира…» — сказал Губерниев. Отметим, что Губерниев комментирует биатлон с 2001 года, с 2010 года выпускает авторскую телепередачу про биатлон «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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