Леонид Слуцкий выразил желание комментировать биатлон в паре с Дмитрием Губерниевым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изъявил желание прокомментировать биатлонные гонки в паре с Дмитрием Губерниевым.

«С Губерниевым бы очень бы хотел прокомментировать биатлон. Биатлон же в паре комментируют?» — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Губерниев положительно оценил работу Слуцкого в качестве комментатора на матче-открытии Евро-2020 между сборными Италии и Турции. «Слуцкий, кстати, очень здорово отработал на Первом канале!!! Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира…» — сказал Губерниев. Отметим, что Губерниев комментирует биатлон с 2001 года, с 2010 года выпускает авторскую телепередачу про биатлон «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».