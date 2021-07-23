Президент IBU Олле Далин встретится с российской делегацией на Играх в Токио

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что во время Олимпийских игр в Токио намерен провести ряд встреч с представителями олимпийской семьи, в том числе с россиянами.
На церемонии открытия Игр, которая прошла сегодня, 23 июля, в столице Японии, от IBU присутствовали Далин и генеральный секретарь Никлас Карлссон. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в феврале 2022 года.
«Поскольку здесь присутствует большая часть олимпийской семьи, в том числе по теме следующих соревнований будет проведён ряд встреч, большинство из которых будут неформальными. Также планируем встретиться и с россиянами. Я буду здесь ещё пару дней, поэтому возможность будет. Мы долгое время не могли встретиться лично. Здесь, конечно, всё будет проделано в соответствии с санитарными правилами», — приводит слова Далина «РИА Новости».
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