Президент IBU Олле Далин встретится с российской делегацией на Играх в Токио

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что во время Олимпийских игр в Токио намерен провести ряд встреч с представителями олимпийской семьи, в том числе с россиянами.

На церемонии открытия Игр, которая прошла сегодня, 23 июля, в столице Японии, от IBU присутствовали Далин и генеральный секретарь Никлас Карлссон. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в феврале 2022 года.

«Поскольку здесь присутствует большая часть олимпийской семьи, в том числе по теме следующих соревнований будет проведён ряд встреч, большинство из которых будут неформальными. Также планируем встретиться и с россиянами. Я буду здесь ещё пару дней, поэтому возможность будет. Мы долгое время не могли встретиться лично. Здесь, конечно, всё будет проделано в соответствии с санитарными правилами», — приводит слова Далина «РИА Новости».

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