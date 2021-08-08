Елисеев — об участии в фестивале Фуркада: Мартен позвал через соцсети, я согласился

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о приглашении Мартена Фуркада на французский лыжероллерный турнир в городе Анси, организуемый Фуркадом.

«Как получил приглашение на фестиваль Фуркада? Всё просто: Мартен позвал через соцсети, я согласился», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Матвей Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год