Сборная России объявила состав на чемпионат мира по летнему биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на летний чемпионат мира. Турнир пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.
Мужчины: Ярослав Костюков (Ленинградская область), Иван Колотов (Пермский край), Александр Бабчин (Республика Башкортостан), Дмитрий Абашев (ЯМАО), Роман Сурнев (Ульяновская область), Александр Бектуганов (Пермский край).
Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (все — Свердловская область), Наталья Гербулова, Маргарита Васильева (обе — Красноярский край), Валерия Васнецова (Пермский край).
Юниоры: Дмитрий Шамукаев, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев (все — Санкт-Петербург), Даниил Фомин (Москва), Даниил Усов (Пермский край), Денис Рощупкин (Чувашия).
Юниорки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Полина Плюснина (Республика Мордовия), Виктория Петрова (Санкт-Петербург), Ксения Шнейдер (Тюменская область).
Тренерский состав: Николай Загурский, Евгений Куваев, Иннокентий Каринцев, Олеся Аксёнова.
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