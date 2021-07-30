Сборная России объявила состав на чемпионат мира по летнему биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на летний чемпионат мира. Турнир пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.

Мужчины: Ярослав Костюков (Ленинградская область), Иван Колотов (Пермский край), Александр Бабчин (Республика Башкортостан), Дмитрий Абашев (ЯМАО), Роман Сурнев (Ульяновская область), Александр Бектуганов (Пермский край).

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (все — Свердловская область), Наталья Гербулова, Маргарита Васильева (обе — Красноярский край), Валерия Васнецова (Пермский край).

Юниоры: Дмитрий Шамукаев, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев (все — Санкт-Петербург), Даниил Фомин (Москва), Даниил Усов (Пермский край), Денис Рощупкин (Чувашия).

Юниорки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Полина Плюснина (Республика Мордовия), Виктория Петрова (Санкт-Петербург), Ксения Шнейдер (Тюменская область).

Тренерский состав: Николай Загурский, Евгений Куваев, Иннокентий Каринцев, Олеся Аксёнова.