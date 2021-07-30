Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная России объявила состав на чемпионат мира по летнему биатлону

Сборная России объявила состав на чемпионат мира по летнему биатлону
Комментарии

Сборная России по биатлону объявила состав на летний чемпионат мира. Турнир пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.

Мужчины: Ярослав Костюков (Ленинградская область), Иван Колотов (Пермский край), Александр Бабчин (Республика Башкортостан), Дмитрий Абашев (ЯМАО), Роман Сурнев (Ульяновская область), Александр Бектуганов (Пермский край).

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (все — Свердловская область), Наталья Гербулова, Маргарита Васильева (обе — Красноярский край), Валерия Васнецова (Пермский край).

Юниоры: Дмитрий Шамукаев, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев (все — Санкт-Петербург), Даниил Фомин (Москва), Даниил Усов (Пермский край), Денис Рощупкин (Чувашия).

Юниорки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Полина Плюснина (Республика Мордовия), Виктория Петрова (Санкт-Петербург), Ксения Шнейдер (Тюменская область).

Тренерский состав: Николай Загурский, Евгений Куваев, Иннокентий Каринцев, Олеся Аксёнова.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021