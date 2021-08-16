Опубликовано расписание Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте расписание стартов на Кубке мира в сезоне-2021/2022.
Сообщается, что шведский Эстерсунд примет первые два этапа в сезоне. Также с 24 по 30 января в немецком Арбере состоится чемпионат Европы. С 4 по 20 февраля пройдут биатлонные соревнования на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
26–28 ноября — Эстерсунд (Швеция)
29 ноября — 5 декабря — Эстерсунд (Швеция)
6–12 декабря — Хохфильцен (Австрия)
13–19 декабря — Анси (Франция)
3–9 января — Оберхоф (Германия)
10–16 января — Рупольдинг (Германия)
17–23 января — Антхольц (Италия)
28 февраля — 6 марта — Контиолахти (Финляндия)
7–13 марта — Отепя (Эстония)
14–20 марта — Холменколлен (Норвегия)
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