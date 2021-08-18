Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Татьяна Акимова: на Олимпиаде в Токио особенно болела за Анжелику Сидорову

Татьяна Акимова: на Олимпиаде в Токио особенно болела за Анжелику Сидорову
Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, уроженка Чувашии, рассказала о подготовке в Тюмени в составе группы Евгения Куваева к олимпийскому сезону.

«Довольна тем, что сейчас тренируюсь со сборной страны (на прошлогоднем предсезонном сборе Акимова много работала индивидуально, вернувшись из декрета. — Прим. „Чемпионата“). Работать в команде гораздо лучше. Особенно в плане стрельбы, плюс можно делать какие-то эстафетки. В прошлое межсезонье мне этого очень не хватало, контактных тренировок. У нас очень хороший коллектив, дружный. Есть опытные спортсменки, талантливые юниорки. Есть чему поучиться друг у друга. Мне в нашей команде очень нравится. Работа на сборах идёт по плану. Сейчас наша задача – стабильно выступать с начала сезона. И, конечно, осознанно и качественно подойти к Пекину-2022.

На Олимпиаде в Токио особенно болела за Анжелику Сидорову, ставшую серебряным призёром в прыжках с шестом, которая представляла в Токио Чувашию. Она большая молодец. Как и 17-летняя чувашская гимнастка Елена Герасимова», — приводит слова Акимовой «Тюменская арена».

Новость по теме
Тарьей Бё отреагировал на свои падения в лыжероллерной шоу-гонке в Висбадене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021