Татьяна Акимова: на Олимпиаде в Токио особенно болела за Анжелику Сидорову

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, уроженка Чувашии, рассказала о подготовке в Тюмени в составе группы Евгения Куваева к олимпийскому сезону.



«Довольна тем, что сейчас тренируюсь со сборной страны (на прошлогоднем предсезонном сборе Акимова много работала индивидуально, вернувшись из декрета. — Прим. „Чемпионата“). Работать в команде гораздо лучше. Особенно в плане стрельбы, плюс можно делать какие-то эстафетки. В прошлое межсезонье мне этого очень не хватало, контактных тренировок. У нас очень хороший коллектив, дружный. Есть опытные спортсменки, талантливые юниорки. Есть чему поучиться друг у друга. Мне в нашей команде очень нравится. Работа на сборах идёт по плану. Сейчас наша задача – стабильно выступать с начала сезона. И, конечно, осознанно и качественно подойти к Пекину-2022.

На Олимпиаде в Токио особенно болела за Анжелику Сидорову, ставшую серебряным призёром в прыжках с шестом, которая представляла в Токио Чувашию. Она большая молодец. Как и 17-летняя чувашская гимнастка Елена Герасимова», — приводит слова Акимовой «Тюменская арена».