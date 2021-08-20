Виктория Сливко: на чемпионате России надо показать, как мы подготовились летом
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Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о подготовке к новому олимпийскому сезону.
«Мы уже привыкли, потренировались. Подготовительный период близится к концу. Скоро чемпионат России, на котором надо показать, как мы подготовились летом. Но основные соревнования будут зимой. Тело никогда не забывает нагрузки, потому что мы тренируемся круглый год. Невозможно сесть и отдохнуть месяц, а потом дальше тренироваться. С этим нет проблем. Тренируемся по плану. Всё хорошо, всё устраивает», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
Первый этап Кубка мира должен пройти с 26 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).
Виктория Сливко является чемпионкой мира в сингл-миксте, а также имеет одну бронзовую медаль и две серебряных.
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