Виктория Сливко: на чемпионате России надо показать, как мы подготовились летом

Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась мнением о подготовке к новому олимпийскому сезону.

«Мы уже привыкли, потренировались. Подготовительный период близится к концу. Скоро чемпионат России, на котором надо показать, как мы подготовились летом. Но основные соревнования будут зимой. Тело никогда не забывает нагрузки, потому что мы тренируемся круглый год. Невозможно сесть и отдохнуть месяц, а потом дальше тренироваться. С этим нет проблем. Тренируемся по плану. Всё хорошо, всё устраивает», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Первый этап Кубка мира должен пройти с 26 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Виктория Сливко является чемпионкой мира в сингл-миксте, а также имеет одну бронзовую медаль и две серебряных.