Маргарита Васильева упала на официальной тренировке перед стартом ЧМ по летнему биатлону

Россиянка Маргарита Васильева упала на официальной тренировке перед стартом чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).

По информации «Матч ТВ», падение произошло на стадионе, на последнем повороте перед выездом на огневой рубеж. В результате случившегося у спортсменки ободраны бедро и голень правой ноги.

Чемпионат мира по летнему биатлону — 2021 пройдёт с 26 по 29 августа. Для Васильевой это будет возвращение после дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов.

В составе основной сборной России по биатлону Маргарита дебютировала на Кубке мира 6 декабря 2018 года. В том сезоне биатлонистка помогла команде выиграть эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. На чемпионате мира по летнему биатлону в 2018 году Васильева завоевала золото в смешанной эстафете.