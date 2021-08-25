Маргарита Васильева упала на официальной тренировке перед стартом ЧМ по летнему биатлону

Россиянка Маргарита Васильева упала на официальной тренировке перед стартом чемпионата мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).
По информации «Матч ТВ», падение произошло на стадионе, на последнем повороте перед выездом на огневой рубеж. В результате случившегося у спортсменки ободраны бедро и голень правой ноги.
Чемпионат мира по летнему биатлону — 2021 пройдёт с 26 по 29 августа. Для Васильевой это будет возвращение после дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов.
В составе основной сборной России по биатлону Маргарита дебютировала на Кубке мира 6 декабря 2018 года. В том сезоне биатлонистка помогла команде выиграть эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. На чемпионате мира по летнему биатлону в 2018 году Васильева завоевала золото в смешанной эстафете.
- 25 августа 2021
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40
-
12:56
-
10:14
- 24 августа 2021
-
21:55
-
09:38
- 22 августа 2021
-
16:55
-
13:46
-
11:31
-
10:42
- 20 августа 2021
-
09:16
- 19 августа 2021
-
22:29
-
21:04
- 18 августа 2021
-
23:47
-
21:53
-
13:29
- 17 августа 2021
-
11:26
- 16 августа 2021
-
13:40
- 15 августа 2021
-
18:44
-
16:41
-
00:54
- 12 августа 2021
-
19:22
-
14:27
-
12:31
-
10:58
- 11 августа 2021
-
20:39
-
18:43
- 10 августа 2021
-
23:39
- 8 августа 2021
-
16:13
- 2 августа 2021
-
23:44
- 30 июля 2021
-
12:56
- 28 июля 2021
-
21:53