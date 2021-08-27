Давидова выиграла суперспринт на чемпионате мира по летнему биатлону. Казакевич — третья

Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала победительницей суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия). Спортсменка прошла дистанцию в 7,5 км за 22.43,5 минуты и допустила 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Россиянка Ирина Казакевич стала третьей с отставанием от лидера в 6,6 секунды. Её соотечественница Васнецова — четвёртая.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. 7,5 км. Женщины
1. Маркета Давидова (Чехия) – 22.43,5 (2)
2. Юлия Джима (Украина) – + 2,9 (3)
3. Ирина Казакевич (Россия) +6,6 (5)
4. Валерия Васнецова (Россия) +9,5
Также сегодня, 27 августа, в 18:25 по московскому времени пройдёт мужской суперспринт.
Напомним, в чешском Нове-Место с 26 по 29 августа проходит летний чемпионат мира по биатлону. 28 августа пройдут юниорские, мужские и женские спринты. Завершатся соревнования гонками преследования 29 августа.
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