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Карим Халили заменит Матвея Елисеева на фестивале Мартена Фуркада в Анси

Карим Халили заменит Матвея Елисеева на фестивале Мартена Фуркада в Анси
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Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что не сможет принять участия в фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). Заменит Матвея его партнёр по сборной России Карим Халили.

«Как вы знаете, я был приглашён на праздник спорта — лыжероллерный фестиваль французского биатлониста Мартена Фуркада Nordic Festival, но, к моему сожалению, правила въезда во Францию достаточно жёсткие, и мне бы пришлось сидеть на карантине 10 дней… это слишком большая потеря времени. Спасибо Мартену Фуркаду за приглашение! Был безумно рад приглашению. Удачи всем атлетам и, конечно же, Кариму, ведь он заменит меня. Он всё ещё в Европе и карантин ему не грозит!» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Nordic Festival пройдёт в Анси с 3 по 5 сентября. Ранее стало известно, что у Елисеева произошёл конфликт со старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским. Причиной стало то, что на сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.

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