Каминский высказался о словах Губерниева про его конфликт с Елисеевым

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский объяснил слова комментатора Дмитрия Губерниева о его конфликте с биатлонистом Матвеем Елисеевым.
«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело. Рассказывая, можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву. Раздувать эту историю не надо. Возможно, что мы всю эту историю решим нормально. Первое, что нужно сделать — не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе — не навредить конкретному спортсмену. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена, попытаться сделать его лучше», — цитирует Каминского «РИА Новости».
Напомним, 24 августа комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале сообщил, что Каминский намерен отстранить Матвея Елисеева от команды. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам тренера.
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