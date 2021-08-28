Маргарита Васильева — о промахе в спринте на ЧМ: пока не готова стрелять на усталости

Россиянка Маргарита Васильева подвела итоги спринтерской гонки на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Спортсменка показала четвёртый результат, завоевать медаль не позволил единственный промах на «стойке».
«Я думаю, пока не готова стрелять на усталости, потому что я остановилась, постояла, и начался тремор. Когда пульс высокий, стрелять легче, а когда он снижается, то это бьёт в руки. «Стойку» я не успела сработать на высоком пульсе и пришлось завершать её уже на низком.
Я словно потеряла ритм, остановилась, просто чтобы собраться. Но, возможно, просто начала мандражировать, бояться промазать. Меня, естественно, вели по трассе, и я понимала, что лидирую, это могло сказаться.
Настрой был, что мне нужно оказаться максимально близко, даже если будут ошибки на рубеже. Высокое стартовое место дает ещё один шанс завтра, в пасьюте. Поэтому сегодня был серьёзный настрой бороться любой ценой», — приводит слова Васильевой «Матч ТВ».
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