Маргарита Васильева исключена из протокола гонки преследования на ЧМ по летнему биатлону

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была дисквалифицирована после завершения гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).

Васильева финишировала седьмой, но по окончании гонки в протоколе над результатом спортсменки появилась «звёздочка». Как рассказала спортсменка после гонки, на последнем огневом рубеже у неё вылетел патрон, и ей пришлось использовать дополнительный для пятого выстрела, сделав перезарядку.

Однако, как сказал в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, после небольшого расследования судьи установили, что спортсменка всё же произвела пятый выстрел, а тот, что после перезарядки, стал уже шестым, что запрещено правилами.

Золото завоевала чешка Маркета Давидова, серебро у украинки Юлии Джимы. Россиянка Тамара Дербушева стала бронзовым призёром в гонке преследования.