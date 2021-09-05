Мартен Фуркад: соревнования без публики – это как дом без детей, в нём не хватает жизни

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый старту его лыжероллерного фестиваля в Анси (Франция).
Напомним, в женском масс-старте победу одержала француженка Анаис Шевалье, а в мужском – норвежец Стурла Холм Легрейд. Россиянин Карим Халили стал вторым.
Публикация доступна в «инстаграме» Мартена Фуркада.
«Спортивные соревнования без публики – это как дом без детей, в нём не хватает жизни. Спасибо всем, что это было такое безумие. Увидимся завтра для нового обмена эмоциями», — написал Фуркад в своём «инстаграме».
Ранее Мартен отмечал важность безопасности зрителей, пришедших на Nordic Festival. В частности, организаторы соревнований не допустили к старту россиян, которые привились вакциной «Спутник», не одобренной Евросоюзом.
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