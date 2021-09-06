Мартен Фуркад: горжусь, что в Анси мы одними из первых провели соревнование со зрителями

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал организацию его лыжероллерного фестиваля в Анси (Франция).
«Когда в июле мы получили разрешение на проведение мероприятия, это была гонка на время. Так что сегодня я счастлив, что я выиграл её с моей командой.
Мы гордимся тем, что провели одними из первых мероприятий для зрителей в соответствии с правилами с санитарных норм. Этот фестиваль отражает моё видение спорта: праздник, высокий уровень, конкуренция, весёлая атмосфера. У меня насыщенная история с биатлонным сообществом, и для меня важно сохранять эту близость с французской публикой на самом красивом биатлонном стрельбище в мире», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.
- 6 сентября 2021
-
11:23
- 5 сентября 2021
-
20:18
-
12:00
- 4 сентября 2021
-
18:31
-
17:21
-
17:00
-
16:15
- 3 сентября 2021
-
13:18
-
13:02
-
12:58
-
12:20
- 2 сентября 2021
-
20:01
-
12:58
- 1 сентября 2021
-
17:50
- 31 августа 2021
-
19:49
-
10:04
-
09:44
- 30 августа 2021
-
18:08
-
16:25
-
15:57
-
09:46
- 29 августа 2021
-
22:00
-
20:08
-
19:32
-
18:46
-
18:33
-
17:43
-
16:57
-
15:53
-
13:13
- 28 августа 2021
-
20:46
-
20:38
-
19:50
-
18:18
-
17:35