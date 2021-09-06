Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мартен Фуркад: горжусь, что в Анси мы одними из первых провели соревнование со зрителями

Мартен Фуркад: горжусь, что в Анси мы одними из первых провели соревнование со зрителями
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал организацию его лыжероллерного фестиваля в Анси (Франция).

«Когда в июле мы получили разрешение на проведение мероприятия, это была гонка на время. Так что сегодня я счастлив, что я выиграл её с моей командой.

Мы гордимся тем, что провели одними из первых мероприятий для зрителей в соответствии с правилами с санитарных норм. Этот фестиваль отражает моё видение спорта: праздник, высокий уровень, конкуренция, весёлая атмосфера. У меня насыщенная история с биатлонным сообществом, и для меня важно сохранять эту близость с французской публикой на самом красивом биатлонном стрельбище в мире», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Новость по теме
Мартен Фуркад: соревнования без публики – это как дом без детей, в нём не хватает жизни
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021