Мартен Фуркад: горжусь, что в Анси мы одними из первых провели соревнование со зрителями

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал организацию его лыжероллерного фестиваля в Анси (Франция).



«Когда в июле мы получили разрешение на проведение мероприятия, это была гонка на время. Так что сегодня я счастлив, что я выиграл её с моей командой.



Мы гордимся тем, что провели одними из первых мероприятий для зрителей в соответствии с правилами с санитарных норм. Этот фестиваль отражает моё видение спорта: праздник, высокий уровень, конкуренция, весёлая атмосфера. У меня насыщенная история с биатлонным сообществом, и для меня важно сохранять эту близость с французской публикой на самом красивом биатлонном стрельбище в мире», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.