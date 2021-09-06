Фийон Майе: сервисмены мало знают о снеге в Пекине

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, как готовится к олимпийскому сезону-2021/22.
«Статус лидера команды я ношу охотно. Как я сказал в прошлом году, цели всегда заключаются в том, чтобы сделать первый шаг вперёд. У нас хороший коллектив, мы работаем вместе. Я продолжаю углубляться в детали, чтобы стать как можно лучше, так что всё идёт в правильном направлении. Я не подтвердил это в гонке в Анси на фестивале Мартена Фуркада, так что результат — это своего рода разочарование. Есть мелкие детали, которые нужно исправить.
У нас будет достаточно времени до начала Игр, чтобы полностью разобраться с устройством арены в Пекине. В любом случае мы должны уметь адаптироваться, так что меня не слишком беспокоит неизвестность стадиона. Появляется больше неуверенности в работе сервисменов, которые мало знают о снеге в Пекине. Это будет не такой снег, как в Европе, и у персонала не будет возможности поехать туда до Игр, так что это единственная небольшая проблема. Прежде всего, необходимо будет управлять эмоциями и ожиданиями, связанными с биатлоном и Играми. Но над этим параметром я также работаю в своей подготовке", — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.
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