Француз Эмильен Жаклен приступил к стрелковым тренировкам после травмы

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен возобновил стрелковые тренировки после травмы запястья, полученной накануне фестивалем Blink в Норвегии, сообщает Nordic Magazin. Жаклен повредил руку во время велосипедной тренировки: он врезался в бетонную стену и получил множественный перелом запястья. Биатлонист был незамедлительно прооперирован.



К беговым тренировкам Жаклен приступил уже через четыре дня после операции, на лыжероллеры с одной палкой француз встал в конце августа в Бессане, а вот взять в руки винтовку ему разрешили только сейчас — на стрельбище в Коррансон-ан-Веркор.

Теперь у Жаклена есть 73 дня на подготовку к старту Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и 142 дня до церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине.