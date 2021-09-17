Француз Эмильен Жаклен приступил к стрелковым тренировкам после травмы

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен возобновил стрелковые тренировки после травмы запястья, полученной накануне фестивалем Blink в Норвегии, сообщает Nordic Magazin. Жаклен повредил руку во время велосипедной тренировки: он врезался в бетонную стену и получил множественный перелом запястья. Биатлонист был незамедлительно прооперирован.
К беговым тренировкам Жаклен приступил уже через четыре дня после операции, на лыжероллеры с одной палкой француз встал в конце августа в Бессане, а вот взять в руки винтовку ему разрешили только сейчас — на стрельбище в Коррансон-ан-Веркор.
Теперь у Жаклена есть 73 дня на подготовку к старту Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и 142 дня до церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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