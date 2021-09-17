Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё написали книгу

Норвежский биатлонист Тарьей Бё сообщил, что вместе с братом Йоханнесом написал книгу, которая уже вышла в свет.
«В течение последних полутора лет мы с Йоханнесом делились всеми нашими историями и секретами, которые в итоге превратились в книгу. Мы надеемся, что вы будете и плакать, и смеяться, если прочитаете книгу. Там есть пара больших сюрпризов», — написал Тарьей на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тарьея Бё в «Инстаграме».
Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 11-кратный чемпион мира и самый молодой обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/2011. Его младший брат Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
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